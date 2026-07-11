Haberler

Diyarbakır'da çekici devrildi, sürücü yaralandı

Diyarbakır'da çekici devrildi, sürücü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kontrolden çıkan çekicinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar ve ERKUT arama kurtarma ekibi yaralıya müdahale etti.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen çekicinin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hüksu köyü mevkisinde sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çekici devrildi. Kazayı gören vatandaşlar, araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber olurken, kazaya denk gelen ERKUT arama kurtarma ekibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirip müdahalede bulundu. Yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel: Sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız

Özgür Özel, yolunu belirledi: Çok yakında...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çankaya Belediye Başkanı Güler'in gözaltına alınacağı havalimanında dikkat çeken hazırlık

Başkanın gözaltına alınacağı havalimanında dikkat çeken hazırlık
Konya'da kuyumcuyu tabancayla öldüren zanlı aynı silahla intihar etti

Önce kuyumcuyu sonra kendini öldürdü
Marmaray'da raylara oturan yolcu trenin altında sıkıştı

Marmaray'da dehşete düşüren görüntüler! Ekipler zamanla yarıştı
Sahile vuran İHA'yı önce evine götürdü, sonra ekiplere bildirdi

Önce evine götürdü, sonra jandarmayı aradı
Trump'ın Ankara'da kaldığı otele dışarıdan tuvalet getirildiği iddiasına açıklama

Ankara'da kaldığı otelle ilgili "tuvalet" iddiasına açıklama geldi
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi

Polislerin yıllardır kurduğu hayal gerçek oluyor! Bakan talimatı verdi
İş insanı İsmet Acar son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü iş insanının cenaze törenine katıldı