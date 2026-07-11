Diyarbakır'da çekici devrildi, sürücü yaralandı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kontrolden çıkan çekicinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar ve ERKUT arama kurtarma ekibi yaralıya müdahale etti.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen çekicinin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Hüksu köyü mevkisinde sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çekici devrildi. Kazayı gören vatandaşlar, araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber olurken, kazaya denk gelen ERKUT arama kurtarma ekibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirip müdahalede bulundu. Yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı