Bismil'de 6 Yaşındaki Çocuk Römorkun Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 6 yaşındaki çocuk, devrilen römorkun altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Ambar Sarıtoprak Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde römorkun yan yatmasıyla 6 yaşındaki Üveys Öztürk, römorkun altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede talihsiz çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Öztürk'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR