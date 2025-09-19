Haberler

Bismil'de 6 Yaşındaki Çocuk Römorkun Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 6 yaşındaki Üveys Öztürk, devrilen römorkun altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 6 yaşındaki çocuk, devrilen römorkun altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Ambar Sarıtoprak Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde römorkun yan yatmasıyla 6 yaşındaki Üveys Öztürk, römorkun altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede talihsiz çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Öztürk'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
