Bisikletli hırsız canlı yayında muhabirin telefonunu çaldı

Brezilya'da bir TV muhabiri, bisikletli bir hırsız tarafından cep telefonu çalınırken canlı yayına hazırlanıyordu. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Muhabir Beatriz Casadei, sabah haber programı Balanco Geral için röportaja çıkmak üzereyken, São Paulo'daki Pinheiros Geçici Tutukevinin IV Nolu Merkezi önünde duruyordu.

Videoda, Beatriz telefonunu tutarken kameraya bakıyor; aniden bir bisikletli çerçeveye giriyor. Hırsız, kolunu uzatıp telefonu tek hareketle elinden kapıyor ve yüksek hızla uzaklaşıyor. Muhabir olay karşısında şoke bir şekilde bakakalıyor ve hırsıza doğru yürüyormuş gibi görünüyor.

Olayın ardından Beatriz, polise giderek durumu kayıt altına aldı. Neyse ki yaralanmadı ve daha sonra işe geri döndü.

Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, kısa süre önce Brezilya'da benzer bir olayın daha yaşandığını hatırlattı.

Geçen ay, başka bir muhabir Clara Nery de canlı yayına çıkmadan önce cep telefonu çalınmaya çalışılırken kameraya yakalanmıştı. Clara, yayına hazırlanırken telefonuna mesaj yazarken, arka planda bir motosikletli yavaşça yaklaşmış ve telefonunu almaya çalışmıştı.

Nery, şaşkınlıkla bağırsa da sıkı tuttuğu için telefonu elinde tutmayı başarmıştı:

"Sırtımı dönmüştüm, bu adam kaldırımda motosikletle yanımdan geçerken telefonumu almaya çalıştı. Neyse ki sıkıca tutuyordum."