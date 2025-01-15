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Bisikletin üstünde yatarak trafiği tehlikeye soktu

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Bisikletin üstünde yatarak trafiği tehlikeye soktu Bisiklet üstünde akrobasi hareketi yapan şahıs ölüme meydan okudu Gaziantep'te bir şahsın, seyir halinde bisiklet üstünde yatarak yol alması ve kendi canı ile trafiği tehlikeye atma anları kameralara yansıdı.

Bisikletin üstünde yatarak trafiği tehlikeye soktu

Bisiklet üstünde akrobasi hareketi yapan şahıs ölüme meydan okudu

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir şahsın, seyir halinde bisiklet üstünde yatarak yol alması ve kendi canı ile trafiği tehlikeye atma anları kameralara yansıdı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi İpekyolu'nda bir şahıs, seyir halinde bisikletin üstüne yatarak yol aldı. Şahsın bisikletin üzerinde yatarak yol alma ve kendi canı ile trafiği tehlikeye atma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şahıs, bir o şekilde yol aldıktan sonra normal sürüşe geçerek gözden kayboldu.

Bisikletin üstünde yatarak trafiği tehlikeye soktu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR DÖNEK - 3.Sayfa
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