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Birlikte yaşadığı kadını dövüp, bıçakladı

Birlikte yaşadığı kadını dövüp, bıçakladı
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Aksaray'da 29 yaşındaki bir şahıs, dini nikahla birlikte yaşadığı 39 yaşındaki kadını dövüp, sağ bacağı ve kolundan bıçaklayarak kaçtı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Aksaray'da Emre Can A. (29), dini nikahla birlikte yaşadığı Tuğba K.'yi (39) dövüp, bıçaklayarak yaraladı. Şüpheli kaçarken, Tuğba K.'yi yaralı bulan oğlu M.Ç. (9) polisten yardım istedi.

BACAK VE KOLUNDAN BIÇAKLADI

Olay, saat 07.30 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi 1415 Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Emre Can A., dini nikahla birlikte yaşadığı Tuğba K.'yi dövüp, sağ bacağı ve kolundan bıçaklayarak kaçtı.

Birlikte yaşadığı kadını dövüp, bıçakladı

ANNESİNİ KANLAR İÇİNDE BULDU

Tuğba K.'nin ilk eşinden olan oğlu M.Ç., gürültüyü duyup odaya geldiğinde annesini kanlar içinde buldu. M.Ç. daha sonra annesinin telefonuyla polisi arayıp yardım istedi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Birlikte yaşadığı kadını dövüp, bıçakladı

POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE

Eve gelen polis ekipleri, kanlar içindeki kadını ağlarken buldu. Yaralı kadın oğlu M.Ç. eşliğinde ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan Emre Can A.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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