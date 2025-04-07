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Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! İki kadına da aynı tuzağı kurdu, 10 yıl hapsi isteniyor

Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! İki kadına da aynı tuzağı kurdu, 10 yıl hapsi isteniyor
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Pendik'te Vedat D. aynı iş yerinde çalıştığı sevgilisini ve arkadaşını 65'er bin TL dolandırdı. Dolandırıldıklarını sohbet ederken anlayan iki kadın soluğu savcılıkta alırken şahıs için 10 yıl hapis istendi.

İstanbul Pendik'te aşka dönüşen iş arkadaşlığının sonu hüsranla bitti. İddiaya göre aynı iş yerinde çalışan Kübra A. ve Vedat D.'nin arkadaşlığı bir süre sonra yerini duygusal birlikteliğe bıraktı. İkiliden Vedat D.'nin sinsi planı ise bu aşkın sonunu getirdi.

PES DEDİRTEN DOLANDIRICILIK TEZGAHI

Doludizgin aşkları devam eden Kübra A. ve Vedat D.'nin birlikteliği, genç adamın dolandırıcılık oyunuyla sarsıldı. İddiaya göre Vedat D., Kübra A. ile ilişkileri devam ederken kardeşinin askere gideceğini söyledi. Kardeşinin askerliğini bedelli olarak yapacağını ileri süren adam, sevgilisinden borç adı altında toplamda 65 bin lira para aldı.

AŞK ZANNETTİ, DOLANDIRILDI

Erkek arkadaşına duyduğu güvenden dolayı şüphelenmeden parayı veren Kübra A., işin sonunda dolandırıldığını anlayınca beyninden vurulmuşa döndü. İddiaya göre ikiliyle aynı iş yerinde çalışan Rabia S. ile konuşan Kübra A., başına gelen talihsiz olayı geç de olsa ortaya çıkardı. iddiaya göre Vedat D., Rabia S.'den de "Kübra ile nişanlanacağız, para lazım" diyerek 65 bin lira para almıştı.

DOLANDIRILDIKLARINI ANLAYIP SAVCILIĞA KOŞTULAR

Sabah'ta yer alan habere göre; bunu öğrenen Kübra A. hayatının şokunu yaşadı. İki kadın dolandırıldıkları anlayınca soluğu savcılıkta aldı. Genç kadınlar Vedat D.'ye borç vermek için kredi çektiklerini ve dolandırıldıklarını söyleyerek şikayetçi oldu, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda savcılık, ne kadar şikayetçilerin beyanlarında şüphelinin bu paralardan 60 bin ve 55'şer bin liralık kısımları telefonlarından habersiz şekilde mobil internet yoluyla kredi çekerek aldığını iddia etmiş iseler de bu iddialarını doğrulayacak bir delil olmadığından "bilişim yoluyla hırsızlık" suçundan şüpheliye takipsizlik kararı verildi.

10 YIL HAPİS İSTEMİYLE YARGILANACAK

Ancak savcılık soruşturmayı titizlikle yürüttü ve şüpheli Vedat D.'nin ifadesine başvurdu. Şüpheli Vedat D. ifadesinde şikayetçilerin kredileri kendilerinin çekerek verdiklerini, bir kaç aylık geri ödemelerini de yaptığını söyledi. Savcılıksa şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik savunma yaptığını belirterek zararın giderilmediğini vurguladı ve şüphelinin "Dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapsini talep etti.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

mal olana semer vuran çok olur.

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Haber Yorumlarımuharremsahin1:

çok iyi olmuş

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Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Bunun icin bir dava acilamaz borç aldim elim bollasinca oderim der çıkar yasada borcunu odemeyeni hapse atilir diye bir kanunmu var o zaman ulkenin yarısı icerde olmasi lazim

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Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

öyle aptallar olmasa ne olurdu uyanıkların haliii

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Haber YorumlarıAli Çelik:

Neyse adam bu kez hatalı gibime geliyor inşallah öyledir bu kadınlardan soğuttunuz erkekleri iftira ata ata bu konuda erkek suçlu atın içeriye para az cezası ağır olmalı büyük paranın cezası az olur burası Türkiye maalesef gerçek bu

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