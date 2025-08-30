Birecik'te Tırın Otomobile Çarpması Sonrası Kavga: 1 Gözaltı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, dönüş yapan tırın otomobile çarpması sonucu çıkan kavgada 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü 27 AZH 192 plakalı tır, dönüş yaptığı sırada park halindeki 09 YG 337 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası tır sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaralının olmadığı kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, kavgaya karışan tır sürücünü gözaltına aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA