Oğlu ile kavga edenleri barıştırmaya giden eski ziraat odası başkanı öldürüldü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga eden oğlu ile amca çocuğunu barıştırmaya giden eski ziraat odası başkanı Mehmet Hıdır Çakmak, silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde oğlu ile kavga eden yakınını barıştırmaya giden eski ziraat odası başkanı, silahla vurularak öldürüldü.

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI KAVGASI BÜYÜDÜ

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Birecik'in kırsal Güvenir Mahallesi'nde yaşandı. Eski ziraat odası başkanı Mehmet Hıdır Çakmak'ın (55) oğlu ile akrabası Salih Ç. (28) uzun zamandır devam eden arazi anlaşmazlığından dolayı Birecik ilçe merkezinde tartıştı. Kırsal mahalleye gelen taraflar, olayı aile büyüklerine anlattı.

ESKİ ZİRAAT ODASI BAŞKANI HAYATINI KAYBETTİ

Mehmet Hıdır Çakmak ise olayın büyümemesi için karşı tarafın evine gitmek istedi. İddiaya göre, Çakmak'ın geldiğini gören karşı taraftakiler, silahla ateş ederek Mehmet Hıdır Çakmak'ı vurdu. Ağır yaralanan Çakmak, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Mahalleye giden jandarma ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen Zekeriya Ç., Salih Ç. ve Mehmet Ç.'yi gözaltına aldı.

Mehmet Hıdır Çakmak'ın kim tarafından vurularak öldürüldüğünün araştırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek: Operasyonu ilk öğrenen kişi Murat Kapki oldu

Operasyonu ilk o öğrenmiş: Bir günde mallarını kaçırmaya çalıştı
