Birecik'te Arazi Anlaşmazlığı Sonrası Silahlı Kavga: 3 Ölü

Birecik'te Arazi Anlaşmazlığı Sonrası Silahlı Kavga: 3 Ölü
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayda, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayın nedeni arazi anlaşmazlığı olarak belirlendi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 3'e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saatlerinde Birecik ilçesine bağlı Haydarahmet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kısa süre önce Gaziantep'ten köyüne döndüğü öğrenilen Mehmet Bulut (24) ile amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kısa sürede silah, taş ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Mehmet Bulut (24), İ.B. (27), M.B., Ali Bulut, Y.B., B.B. ile Hüseyin Ş. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Birecik ve Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet ve Ali Bulut yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ağır yaralı İbrahim Bulut, Birecik Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. Tedavi altına alınan İbrahim Bulut, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kuzenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer yaralıların tedavileri, Birecik ve Suruç Devlet Hastanesinde sürüyor.

Kardeşinin ölüm haberiyle feryat etti

Öte yandan, kardeşinin ölüm haberini duyan bir kişinin, Birecik köprüsüne doğru yürüyerek feryat ettiği anlar yürek dağladı. Vatandaşlar, acılı ağabeyi sakinleştirmek için uzun bir süre çaba sarf etti. Bir süre sonra yere yığılan adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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