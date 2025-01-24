Birbiriyle yakınlaşan gençler bir kadın tarafından uyarılınca ortalık karıştı

Bursa metrosunda cep telefonu kamerasıyla kaydedilen bir görüntü sosyal medyada viral oldu. Görüntülerde bir kadının samimi tavırlarından rahatsız olduğu gençleri "Özel ihtiyaçlarınızı özel yerlerde yapın" diyerek uyardığı duyuluyor.

"SADECE SARILIYORUZ"

Bu uyarıyı dikkate almayan gençlerin de "Sadece sarılıyoruz" diyerek gençlere karşılık vermesi üzerine tansiyon yükseldi. Tartışmaya diğer yolcuların da dahil olması ile tartışma çok başka yerlere gitti.

"MUTLU İNSANLARI KISKANMAYIN"

Sosyal medyada paylaşılan görüntünün altına "Kadın haklı... Artık ne ar ne de namus kalmış", "Seni hiç alakadar etmez. Rahatsız oluyorsan in", "Mutlu insanları kıskanmayın bırakın mutlu olsunlar", "Sevgiye tahammülleri yok", "Ben mağara adamı olmaktan memnunum valla böyle şeyleri kabullenemiyorum" şeklinde yorumlar yapıldı.