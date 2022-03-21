Bıraktığı not ve cansız bedeni aynı anda bulundu

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Pamukkale ilçesi Kervansaray Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre ailesinden ayrı olarak il merkezinde yalnız yaşayan 27 yaşındaki Hüseyin Çevikel'den Cumartesi sabahından bu yana haber alamayan yakınları, tüm çabalarına rağmen evlatlarına bir türlü ulaşamayınca bu sabah saatlerinde kayıp başvurusunda bulundu.

"UZAKTA ARAMAYIN, ORMANA BAKIN"

Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle bir teksti fabrikasında işçi olarak çalışan Hüseyin Çevikel'in Anafartalar Mahallesindeki evine giren ekipler, yaptıkları aramada "Uzaklarda aramayın, teleferik civarındaki ormanlık alanlara bakın" yazılı bir not buldu.