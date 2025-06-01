Bir yılda iki evlat! Aynı aile, aynı acı

Bir yılda iki evlat! Aynı aile, aynı acı
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Konya'da yaşanan bir olayda, 10 yaşındaki Yusuf T. okul arkadaşı tarafından boğazının sıkılması sonucu fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan çocuğun, abisinin de geçen yıl aynı nedenle hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Yusuf Taşkın'ın babası Ramazan Taşkın, yaşananları tv100'e anlattı. Bu acı olay, akran zorbalığına dikkat çekerek, önlem alınmasının gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Konya'da 28 Mayıs'ta yaşanan olayda, 10 yaşındaki Yusuf T. okul arkadaşı tarafından boğazının sıkılmasıyla fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda entübe edilen çocuğun, abisinin de geçen yıl aynı nedenle hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Yusuf Taşkın'ın acılı babası Ramazan Taşkın, yaşananları tv100'e anlattı. Konya'da 28 Mayıs'ta bir okulda yaşanan olay bir babanın hayatını kararttı. Geçtiğimiz yıl bir oğlunu bu yüzden kaybeden baba Ramazan Taşkın, şimdi de küçük oğlunun acısıyla sarsıldı. 10 yaşındaki Yusuf Taşkın, sınıf arkadaşının boğazını sıkmasıyla fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Küçük Yusuf, halen hastanede ölüm kalım savaşı veriyor.

"ÖĞRETMEN VE OKULDAN ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ"

Baba Ramazan Taşkın, olaydan sonra müdahalenin geç kalındığını belirterek, oğlunun entübe edildiğini açıkladı. Geçen yıl da, aynı olayı yaşayan ve bir diğer oğlunu bu nedenden kaybeden acılı baba, okul yönetiminden şikayetçi olacağını belirtti. Taşkın, "Eşimde bende hastanede yoğun bakımın önünde çaresizce bekliyoruz. Yetkililere tekrar sizin aracılığınızla seslenmek istiyorum. Ambulans 20 dakika geç geldi. Ben evimden buraya 3 dakikada gelebiliyorsam, ambulans neden geç geldi? Oğlumun beynine oksijen geç gitti" ifadelerini kullandı. Acılı baba, "O sırada orada nöbetçi bulunan öğretmenden ve okuldan şikayetçi olacağım" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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