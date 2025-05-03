Bir TikTok rezaleti daha! Görüntüyü izleyenler yetkileri göreve çağırdı

Bir TikTok rezaleti daha! Görüntüyü izleyenler yetkileri göreve çağırdı
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Bir kadın, küçük bir çocuğu dudağından öperek çektiği görüntüleri TikTok hesabında paylaştı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüler "çocuk istismarı" olarak nitelendirildi. Kullanıcılar, çocuğun mahremiyetinin ihlal edildiğini belirterek yetkilileri göreve çağırdı.

Sosyal medyadaki çocuk istismarı görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Bir kadın çocuğu dudağından öpüp bir de bu görüntüleri TikTok'tan paylaştı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

TikTok fenomeni olduğu öğrenilen kadın, bir çocuğu saniyelerce dudağından öptü. O görüntüleri bir de sosyal medya hesabından paylaşan kadına, tepkiler çığ gibi büyüdü.

Bir TikTok rezaleti daha! Görüntüyü izleyen yetkileri göreve çağırdı

YETKİLERİ GÖREVE ÇAĞIRDILAR

Çocuğun mahremiyetini ve duygusal gelişimini hiçe sayan bu hareket, "masumiyetin istismarı" olarak yorumlandı. Görüntüyü izleyen bir çok kişi yetkilileri göreve çağırdı.

Bir TikTok rezaleti daha! Görüntüyü izleyen yetkileri göreve çağırdı

DAHA ÖNCE DE BENZER SKANDAL YAŞANMIŞTI

Daha önce de sosyal medyada benzer skandallar yaşanmış, çocukları bu şekilde istismar eden şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıVolkan Şahin:

akpkk güzel vatandaşları

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Haber YorumlarıRealist:

Kadinlar erkeklerden 100 kat daha pedofildir

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Haber YorumlarıMedeni Bingöl:

Hükümetle alakalı olmadığı için kimse pas vermiyor

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Haber Yorumlarıhatice halil:

yetişkin bir erkek küçük yaşta bir kız çocuğunu dudağından öpse, çocuğun cinsel istismarı suçundan hakkında dava açılırdı ama bunu yapan bir kadın olunca aşırılık gibi algılanıyor. bence bu kadına çocuğun cinsel istismarı suçundan dava açılmalı

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Haber YorumlarıSeçilmiş kişi:

Sosyal medya halkın gecim kaynağı olmus o yüzden kapatmazlar ekonomik durum zaten ortada hal böyleyken iyi ya da kötü orası bir gelir kapısı ve şu anki hükümet bunu asla yapmaz en fazla uyarmış gibi yapar temsimci ata der falan filan işler

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Haber YorumlarıHüseyin Keskin:

Yeter artık nezaman kapanacak bu tiktok nedir bu rezillikler bıktık artık bıktıkkkk

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

ee işin içinde para olunca ne yapacağını şaşıran tipler ben bunların helada alttan çekim videolarını bekliyorum baya izlenir sonrada mesela binanın 20.katından kafaya kamera bağlayıp atlayabilirsiniz oda iyi namınız yurur

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Haber YorumlarıKadir:

İnanın bunlar sadece fragman, filmde neler oluyordur neler de yayın atmıyorlar. Kanunlardan korkmasalar o filmlerde neler çıkacak. İnsanlar iyice çığırından çıktı

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Haber YorumlarıYasin Göksel:

harika pozlar bence tiktok devam ke

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Haber Yorumlarıhacer ilhan:

Chp nin bu ülkeye en büyük zararı... Allah belalarını versin..

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