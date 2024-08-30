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Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

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İzmir ve Kocaeli'de insanların çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girmesinin yankıları sürerken, benzer olay da İstanbul'da yaşandı. İstanbul'da bir parkta akşam saatlerinde bir çift, cinsel ilişkiye girdiği görüldü.

İzmir ve Kocaeli'nin ardından İstanbul'da da bir çift parkta cinsel ilişkiye girdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, çiftin çevredekilere aldırmadığı görüldü.

SKANDAL VİDEOLARIN SON ADRESİ İSTANBUL

İzmir Alsancak'ta bir çiftin sahilde kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiği anın görüntüleri büyük tepki çekmişti. Kocaeli'de de bir çiftin herkesin gözü önünde uygunsuz hareketler sergilemesinin bir rezil olay da İstanbul'da yaşandı.

PARKTA KİMSEYE ALDIRMADAN CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİLER

İstanbul'da bir parkta bir çift etraftakilere aldırmadan cinsel ilişkiye girdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

İstanbul Kocaeli 3-sayfa İzmir İstanbul Cinsellik 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (42)

Alp null:

sokaklar ne hale gelmiş başımıza taş yağarsa kimse şaşırmasın kıyamete doğru giden insanlık kendi sonuna yaklaşıyor

246
20
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isa yatar:

Her türlü pislik var bu ülkede

224
11
yanıtYanıtla
Sempatik0037 Ben:

rahat takilsinlar bırakın

35
171
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VEFA:

Gençlere, sembolik düşük ücretlerle kalabilecekleri yer kiralansın. Hem ihtiyaçtır, hem de sevaptır!..

27
167
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Jon snow:

Oteller çok pahalı malesef .

53
107
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Mehmet Ikbal:

kopsun kıyamet

131
20
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Mehmet ŞaFaK:

bunları güzelce bir dovecenki akılları başlarına gelsin

135
13
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Ali hüseyin cvh:

Sorsalar ülke müslüman ülke. Ne yazık ki Müslümanlıkla hiç bir ilgimiz yok

123
6
yanıtYanıtla
Erdem Sen:

helal olsun dayioglu..

22
74
yanıtYanıtla
osman yıldırım:

milletin istediği özgürlük olsa gerek

41
15
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Tüm 42 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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