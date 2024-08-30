Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

İzmir ve Kocaeli'nin ardından İstanbul'da da bir çift parkta cinsel ilişkiye girdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, çiftin çevredekilere aldırmadığı görüldü.

SKANDAL VİDEOLARIN SON ADRESİ İSTANBUL

İzmir Alsancak'ta bir çiftin sahilde kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiği anın görüntüleri büyük tepki çekmişti. Kocaeli'de de bir çiftin herkesin gözü önünde uygunsuz hareketler sergilemesinin bir rezil olay da İstanbul'da yaşandı.

PARKTA KİMSEYE ALDIRMADAN CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİLER

İstanbul'da bir parkta bir çift etraftakilere aldırmadan cinsel ilişkiye girdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.