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Bir kentimizi karıştıran olay! Ayağı kırılan koynunu tedavi ettirmek için acile getirdi

Bir kentimizi karıştıran olay! Ayağı kırılan koynunu tedavi ettirmek için acile getirdi
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Karaman'da bir vatandaş ayağı kırılan koyununu Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürerek tedavi ettirdi. Kentte büyük yankı uyandıran olaya Karaman Veteriner Hekimleri Odası sert tepki gösterdi.

Karaman'da yaşanan sıra dışı olay, hem hastane personelini hem de vatandaşları şaşkına çevirdi. Ayağı kırılan koyununu Karaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne getiren bir vatandaşın görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MÜDAHALE ETTİ

lay dün akşam saatlerinde yaşandı. Koyununun ayağının kırıldığını fark eden duyarlı vatandaş, hayvanına yardım edebilmek için çareyi hastaneye gitmekte buldu. Koyununu kucağında taşıyarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne gelen vatandaş, sağlık görevlilerinden yardım istedi. Kısa süreli şaşkınlığın ardından sağlık çalışanları ayağı kırık koyunu tedavi etmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar ise olan biteni şaşkınlıkla izledi.

VETERİNER HEKİMLERİ ODASI'NDAN TEPKİ

Yaşananların ardından Karaman Veteriner Hekimleri Odası yazılı bir açıklama yaptı. Oda Başkanı Ümit Çağlıyan hastane personelinin vatandaşı veteriner hekime yönlendirmesi gerekirken, koyunun röntgen odasında görüntülenmesi ve tıbbi müdahaleye kalkışılmasını sert bir dille eleştirdi. Çağlıyan açıklamasında, "İlimizde yeterli sayıda veteriner hekim varken, uzmanı olmadıkları bir alanda müdahale etmek, hastaneye gelen binlerce vatandaşın sağlığını hiçe saymaktır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGani Ömür:

o kesin Akp’lidir

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Haber YorumlarıM Ali Çelik:

Maalesef veteriner hekimler bu konuda çok da yeterli değil.

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