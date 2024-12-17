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Bir kadının boşandıktan sonraki inanılmaz değişimi

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Bir kadının boşandıktan sonraki değişimi sosyal medyada gündem oldu. Fiziksel değişim sürecini paylaşan kadının gönderisine "Ne kaybettiğine bir de dön bak istedim" gibi yorumlar yapıldı.

Bir kadının fiziksel değişimi sosyal medyanın gündemine oturdu. Eşinden ayrılan kadının boşanmanın ardından yaşadığı değişim yüz binlerce kez izlendi.

Boşanmadan önce ayna karşısındaki görüntüsünü, "Evli, mutsuz fiziken ruhen mutsuz kadınken..." notunu ekleyerek paylaşan kadın, boşandıktan sonra yine aynanın karşısına geçerek bu kez, "Boşanmış, sağlıklı bedenen ve ruhen mutlu kadın" notuyla poz verdi.

Bir kadının boşandıktan sonraki inanılmaz değişimi

İZLEYENLER ŞAŞIRDI

İki görüntü arasındaki fark izleyenleri şaşkına çevirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ne kaybettiğine bir de dön bak istedim" yorumunu ekledi. Bir başka kullanıcısı ise, "Gerçek bir dönüşüm. Hem ruhen hem de fiziken" yorumunu yaptı.

Bir kadının boşandıktan sonraki inanılmaz değişimi
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıYıldırım YILDIZ:

Kocanla beraberken karşılarken bir kere elbise etek giymiyorlarki , çek eşofmanı sal kendini koca her geldiğinde pasta polisajsız ve çizik araba ile karşılaşıyor , sevgili iken ne sürüp takacaklarını şaşıranlar evlenince işte öyle oluyor doğru .

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Haber Yorumlarıömer:

Pazar olmuş yani

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Haber YorumlarıGADDAR:

bırakın bu boş işleri bir ton makyaj var kremler fondotenler yüzü gerdirip kapatıcı ile kapatılan yerler hepsini silin bakalım eski halinden daha beter görünür

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Haber YorumlarıTrabzon61:

Maalesef gunumuzde esler arasinda sevgi saygi fedakarlik kalmadi. Baskalarina sira geldigi zaman bol sohbet ve guller yuz ama bir birbirlerine karsi nefret iliskisi. Disari suslenerek cikarlar evde pas pas gibi. Karsilikli muhabbet sohbet yok telefonlara ve sosyal medyaya verilen ilgi birbirlerine verilse dunyanin en mutlu insanlari olurlar. Ortam cok bozuk Allah kolaylik versin.

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Haber YorumlarıAhmet Yilmaz:

escort olacak her halde makyajlı kasalı

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