Haberler

Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter: Vatandaş kayda alınca gerginlik çıktı

Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter: Vatandaş kayda alınca gerginlik çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter: Vatandaş kayda alınca gerginlik çıktı
Haber Videosu

Giresun'un Bulancak ilçesi Erdoğan köyünde mavi-beyaz bir helikopterin dere kenarında yakıt ikmali yaptığı görüntülendi. Cep telefonuyla kayda alan vatandaşın sorularına kamyonetteki kişi İngilizce "Kanadalıyım" yanıtını verirken, helikopterin amacı hakkında bilgi vermedi. Görüntü sırasında taraflar arasında tartışma yaşandı.

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Erdoğan köyünde mavi-beyaz renkli bir helikopterin dere kenarında yakıt ikmali yaptığı görüntülendi. Son günlerde bölgede sık sık görülen helikopter, köylülerin dikkatini çekti.

VATANDAŞ KAMERAYA ALDI

O anları cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş, helikopterin bulunduğu alana yaklaşarak kamyonetteki kişilerle konuşmaya çalıştı. Vatandaşın sorusu üzerine araçtaki kişi İngilizce "Kanadalıyım" cevabını verdi. Ancak helikopterin neden bölgede bulunduğuna ilişkin sorular yanıtsız kaldı.

"BURADA 7 PİRAMİT VAR, GİRİŞİNİ ARIYORSUNUZ"

Vatandaşın o anlarda karşısındakine, "Ben biliyorum burada ne iş yaptığınızı. Burada 7 tane piramit var. Girişini arıyorsunuz" dediği duyuldu.

ÇEKİM TARTIŞMASI YAŞANDI

Kamerayla çekim yapan vatandaşa, alanda bulunan başka bir kişi müdahale ederek görüntülerin kaydedilmesini engellemeye çalıştı. Ardından ekibin bir üyesi, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) adına yüksek gerilim hatlarının bakımı için görev yaptıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ ÇEKEN VATANDAŞI KAYDA ALDILAR

Bu sırada ekipten bir kişi, görüntü çeken vatandaşı kendi cep telefonuyla kaydetti. Daha sonra aracına binerek bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu

Can Holding operasyonu bir şirkete daha sıçradı! Hisselere el konuldu
Kremlin: Ukrayna-Rusya barış müzakereleri durduruldu

Yıllardır süren savaş bitmiyor! Barış müzakereleri durduruldu
Değişimi dikkat çekti: İşte Ekrem İmamoğlu'nun mahkemeden yeni görüntüsü

Bu halini unutun: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son görüntüsü
Köy meydanında tacizcisini öldüren Azra'ya mahkemeden güzel haber

Köy meydanında tacizcisini öldüren Azra'ya mahkemeden güzel haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu 19 markadan uzak durun! Kahvaltının vazgeçilmezi 3 üründe büyük skandal

Bu 19 markadan uzak durun! Kahvaltının yıldızı 3 üründe büyük skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.