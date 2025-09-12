Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter: Vatandaş kayda alınca gerginlik çıktı

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Erdoğan köyünde mavi-beyaz renkli bir helikopterin dere kenarında yakıt ikmali yaptığı görüntülendi. Son günlerde bölgede sık sık görülen helikopter, köylülerin dikkatini çekti.

VATANDAŞ KAMERAYA ALDI

O anları cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş, helikopterin bulunduğu alana yaklaşarak kamyonetteki kişilerle konuşmaya çalıştı. Vatandaşın sorusu üzerine araçtaki kişi İngilizce "Kanadalıyım" cevabını verdi. Ancak helikopterin neden bölgede bulunduğuna ilişkin sorular yanıtsız kaldı.

"BURADA 7 PİRAMİT VAR, GİRİŞİNİ ARIYORSUNUZ"

Vatandaşın o anlarda karşısındakine, "Ben biliyorum burada ne iş yaptığınızı. Burada 7 tane piramit var. Girişini arıyorsunuz" dediği duyuldu.

ÇEKİM TARTIŞMASI YAŞANDI

Kamerayla çekim yapan vatandaşa, alanda bulunan başka bir kişi müdahale ederek görüntülerin kaydedilmesini engellemeye çalıştı. Ardından ekibin bir üyesi, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) adına yüksek gerilim hatlarının bakımı için görev yaptıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ ÇEKEN VATANDAŞI KAYDA ALDILAR

Bu sırada ekipten bir kişi, görüntü çeken vatandaşı kendi cep telefonuyla kaydetti. Daha sonra aracına binerek bölgeden uzaklaştı.