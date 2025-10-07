Bir hevesle sıfır kilometre motosiklet aldı, başına gelmeyen kalmadı

Sivas'ta yaşayan Ahmet Özkan bir hevesle, 300 bin lira ödeyip sıfır kilometre Musatti marka motosiklet aldı. Motorun arızalı çıkması üzerine hevesi kursağında kalan Özkan, sorumlu firma çözüm üretmeyince soluğu mahkemede aldı.

Sivas'ta yaşayan 30 yaşındaki Ahmet Özkan, uzun süredir hayalini kurduğu motoru satın almak için aylarca birikim yaptı. Haziran ayında 300 bir TL'yi denkleştirip Musatti marka Milano S400 model sıfır kilometre bir motosiklet aldı. Ancak Özkan'ın sevinci kısa sürdü. İddiaya göre motoru aldığı gün, aracın alt kısmından yağ sızdığını fark edip durumu satın aldığı bayiye bildirdi. Firma, yaptığı ilk incelemede sorunun yağ filtresinden kaynaklandığını düşündü ve filtre onarımı yaptı. Fakat kısa bir süre sonra aynı problem yeniden ortaya çıktı. Sorunun devam etmesi üzerine Özkan, motorun bloğunda bir arıza olabileceğini belirterek, firmayla tekrar iletişime geçti. Firma yetkilileri önce değişim talebini kabul etti, ancak süreç uzadı. Yaklaşık bir ay boyunca çözüm bekleyen Özkan, bu süre zarfında net bir yanıt alamadı. Arızanın devam etmesi ve firmanın değişim talebine olumsuz yanıt vermesi üzerine, ara bulucuya başvurdu. Özkan, firma ile arasında uzlaşma sağlayamayınca konuyu mahkemeye taşıdı. Motorun ayıplı mal olduğunu düşünen Ahmet Özkan, şimdi ise sorunun hukuk yoluyla çözüme kavuşmasını bekliyor.

"Kendileri ile uzlaşamadık"

Ahmet Özkan, bir hevesle motoru aldığını fakat hevesinin kursağında kaldığını belirtip, "Motorlara hevesim vardı ve bir motor alalım dedik. Bayiye gittiğimizde motorun görüntüsü de çok hoştu. Motoru aldık ve eve getirdik. Daha sonra ise baktığımızda motorun altından yağ damlıyordu. Bir sorun olduğunu düşünüp bayiye geri götürdük. İlk önce bu durumun filtreden kaynaklanmış olabileceğini söylediler ve filtreyi onardılar. Ama tekrar aynı sorunu yaşadık. Sonrasında motorun bloğunda bir sıkıntı olduğunu düşünüyoruz dedik ve firmada bizi onayladı. Motorumuz değişsin dedik. Bir ay oyaladılar bizi. Daha sonrasında bize motorunuzu değiştirelim dediler. Tamam dedik, alt takım motoru değiştireceğiz şeklinde konuştular. Daha sonra aradılar ve motoru değiştiremeyeceklerini söylediler. Bunun nedenini sordum. 'Biz kontrol edeceğiz, motoru nakliye ile buraya göndereceksiniz' dediler. Yaklaşık 15-20 gün süreceğini söylediler. Ben de onlara motoru geri gönderemeyeceğimi söyledim. Bir hevesim var zaten. Memlekette yaz 2 ay, motoru göndersek geri binemeyeceğiz. Orada tamir olacağını düşünüyorum dedim. Bakıp kontrol edeceklerini ve motoru kısmını söküp göndermemizi istediler. Ben onlara en başta motoru değiştireceklerini daha sonrasında ise değiştirmeyeceğinizi söylüyorsunuz dedim. Bu süreç bu böyle şekilde devam etti. Sonra motoru kesin olarak değiştirmeyeceklerini ifade etti. Bunun sonucunda ara bulucuya gittik, hiçbir şekilde kendileriyle uzlaşamadık" dedi.

"Firmaya hiçbir şekilde ulaşamıyorum"

Özkan, firmanın hiçbir şekilde ürünlerinin arkasında durmadıklarını söyleyerek, "Mahkeme süreci devam ediyor. Ben motorun değişmesini istiyorum, çünkü sıfır bir motor aldım, ikinci el bir motor almadım. Bu olay motoru aldığım gün başıma geldi. Az da para vermedim, bu motoru almak için aylarca para biriktirdim. Arabamı yenileyecektim ve bu durum yüzünden yenileyemedim. Bu şekilde mağdur olmam çok üzücü. Marka da hiçbir şekilde arkasında durmadı. Firmaya mail attım, aradım, farklı sitelerden ulaşmaya çalıştım ama hiçbir şekilde ulaşamadım. Bu motoru 300 bin liraya sıfır aldım. Motorun markası ise Musatti ve İtalyan yapımı bir motor. Ama motor aslında Çin malı gibi. Motoru araştırmadan aldım. Satandan çok üretici firma bu işin arkasında durmuyor. Ne yedek parça konusunda ne de ürün konusunda arkasında durmadılar. Kullandıktan sonra şunu fark ettim, malzeme kalitesi aşırı düşük. 300 bin TL'yi hak eden bir motor değil. Tek sorunu bu da değil. Motor viteslere de geçmiyor ve arka tarafta uğultu var. Motor ile 280 kilometre gittim. Alalı 3 ay oldu, bu 3 ayın içerisinde en fazla 4 gün binebildim" diye konuştu.

"Motoru geri almalarını istiyorum"

Yargı kararını beklemek zorunda kaldığını belirten Özkan, "Motor dükkanımda öylece yatıyor. Motorun altından yağ geliyor, biz blokta çatlak olduğunu düşünüyoruz. Sökülmeden ne çıkacağı belli değil. Belki bir contası bile bozuk olabilir. Bir contasının değişmesi için tüm sisteminin tamamen sökülmesi lazım. Çok üzüldüm gerçekten. Yaz geldi geçti, motorumu aldım, ehliyetimi aldım ama süremiyorum. Ben motorun değişmesini istiyordum, artık motorun geri alınmasını istiyorum. Kendi ürününe sahip çıkmayan bir firmanın motorunu kullanmak istemiyorum, kullanmayacağım da. Bütün hevesimi kaçırdılar. Birkaç gün sonra bilirkişiye gideceğiz, o rapor tutacak, kim haklı kim haksız diye. Ayıplı mal olduğunu düşünüyorum, öyleyse de geri alacaklar. Bilirkişi gelip motoru kontrol edecek, arızanın neyden kaynaklı olduğunu söyleyecek. Arızanın ayıplı mal olup olmadığına onlar karar verecek. Ayıplı mal derlerse mecburen alacaklar. Beni 3 ay mağdur ettikleri için ürünlerini geri almalarını istiyorum" şeklinde konuştu. - SİVAS