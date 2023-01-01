Bir hafta önce ehliyetini alan stajyer sürücü, alkollü yakalandı Kocaeli'de yeni yılla birlikte 19 yaşına giren ve ehliyetini bir hafta önce alan stajyer sürücü alkollü çıktı.

Bir hafta önce ehliyetini alan stajyer sürücü, alkollü yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'de yeni yılla birlikte 19 yaşına giren ve ehliyetini bir hafta önce alan stajyer sürücü alkollü çıktı. Ehliyetinin alınmaması için büyük çaba gösteren sürücü başarılı olamadı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekipleri yılbaşı sebebiyle yaptığı denetimde araçları durdurarak kontrol gerçekleştirdi. Bir aracı durduran polis ekipleri Sefa K. isimli stajyer sürücünün 0.58 promil alkollü olduğunu tespit etti. Sürücü Sefa K.'ye 4 bin 64 TL para cezası kesilirken ehliyetini de iptal etti. Ayrıca araçta çekildi. Ehliyetini kaptırmak istemeyen Sefa K., polislere dil döktüyse de başarılı olamadı. Sefa K.'nin yeni yılla birlikte 19 yaşına girdiği, ehliyetini ise bir hafta önce aldığı öğrenildi.

Alkollü araç kullanan bir diğer sürücü ise çekim yapan gazetecilere tepki gösterdi.