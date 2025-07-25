Bir garip olay! Bekçi, bekçiyi yakaladı

Bir garip olay! Bekçi, bekçiyi yakaladı
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Bir garip olay! Bekçi, bekçiyi yakaladı
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Osmaniye'de sahte bekçi kılığına girerek vatandaşlardan para isteyen bir kişi, devriye gezen gerçek bekçiler tarafından yakalandı. Şahsın daha önce de benzer dolandırıcılık girişimlerinde bulunduğu tespit edildi.

Osmaniye'de sahte bekçi kılığına girerek vatandaşlardan para talep eden bir kişi, devriye gezen gerçek bekçiler tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelinin, geçmişte de aynı yöntemle insanları dolandırmaya çalıştığı ve birçok kişiden para istediği ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahıs, işlemleri için emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıEnver zincirkıran:

önce bu kıyafetleri rozetleri üreteni silkeceksin sonrad bunu silkeceksin....bu kadar kolay olmamalı bu ürünleri piyasada satmak

Yorum Beğen167
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Haber Yorumlarıveysel B:

Daha önce de yapmış kimse bişey demeyince devam etmiş, yine devam edecek.

Yorum Beğen56
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Haber Yorumlarıbekir yapici:

kimsenin ekmeginle oynamak istemem, ama ben 52 yildir almanyada yasayan bir kibris gazisiyim almanyada devlet memurlugundan emekliyim aticik ve amatör balikcilik dernegi üyesiyim Türkiyedede avcilar klübü üyesiyim o yüzden rahatlikla söyleye bilirim hic bir Allahin sivil kulu avrupada devleti temsil eden ünüforme ve akseksuarlarini satamaz alamaz, ancak genelde avcilarin amatör balikcilarin ve bazi insanlarin tercihi olarak üzerinde hic bir belirti olmayan askeri kiyafetler serbestce satilir.

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Haber YorumlarıYıldızkan:

Halloweende Faschingte satılıyor Canım Almanyada....

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

gene yapacak ! niye dursun ceza yok ! vatandaş keserse cezayı caydırıcı olur devlet birsey yapamıyor artık laik Kemalist düzen bu işleri bitiremiyor !

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

bu ülkeyi 23 yildir kemalistlermi yönetiyor, dindar veya kindar bir genclik yetistirilecegini kim acikladi sanki her camiye 10 iher cenazeye 5 imam gerekliymis gibi ülkedeki okullariin yarisini kim imam hatip okulu yapti laik devlet yönetimmi yoksa Kuranin men ettigi her seyi rahatca yapan sözde müslümanlarmi.

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