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Bir çift, morgda cinsel ilişkiye girdi! Üç morg çalışanı gözaltına alındı

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Bir çiftin morgun soğutma odasında cinsel ilişkiye girerken filme alındığı olay, üç çalışanın gözaltına alınmasına yol açtı. Olayın sosyal medyada yayılması büyük tepki çekti. Morgun temizlik görevlisi olan erkek, Sher Singh, tutuklandı. Videoyu çeken ve olay sırasında orada bulunan iki çalışan da gözaltına alındı. Noida Baş Tıp Görevlisi, durumla ilgili endişelerini dile getirerek acil önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Bir çiftin, morgun soğutma odasında cinsel ilişkiye girerken filme alınması, üç çalışanın gözaltına alınmasına neden oldu. Olay sırasında odada bir ceset bulunuyordu.

Yaklaşık bir ay önce gerçekleşen olay, görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla kamuoyunun dikkatini çekti ve büyük tepki topladı. Videodaki erkek, morgun temizlik görevlisi Sher Singh olarak tespit edildi ve tutuklandı. Videoyu çeken Parvendra ve olay sırasında orada bulunan Bhanu adlı iki çalışan da gözaltına alındı.

Noida Baş Tıp Görevlisi (CMO) Sunil Sharma, durumla ilgili endişelerini dile getirdi ve acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Güvenlik görevlilerinin sayısının artırılması ve güvenlik kameralarının kurulması planlanıyor.

Olay üzerine CMO ofisi, polis karakoluna resmi bir şikayette bulundu. Tutuklamalar, Hint Ceza Kanunu'nun 296. Maddesi ve Bilgi Teknolojileri Yasası'nın 67. ve 67A. Maddeleri kapsamında gerçekleşti.

Sher Singh'in işine son verildi ve olayı araştırmak üzere üç kişilik bir soruşturma komitesi kuruldu. Komitede, yardımcı CMO'lar Dr. Jaisalal ve Dr. R.P. Singh ile adli tıp uzmanı Dr. Rishabh Kumar Singh yer alıyor.

Olay, tesisin güvenliği ve yönetimi hakkında ciddi endişelere yol açtı. Polis, morgda başka videoların çekilip çekilmediğini belirlemek için soruşturmayı sürdürüyor. Bu olay, sağlık kurumlarında güvenlik ve etik standartların önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

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