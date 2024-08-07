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Bir bitmediniz! Çocuğu defalarca dudağından öptü, yetmedi "Güzel mi?" diye de sordu

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Teyzesi olduğunu iddia ettiği küçük çocuğu defalarca dudağından öpen kadının videosu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Tepki çeken görüntülerde kadının dudağından öptüğü çocuğa "Güzel mi?" diye sorması da dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz günlerde TikTok'ta bir genç kadının çocuk yaştaki kuzeniyle dudak dudağa öpüştüğü görüntülerin yankıları sürerken aynı mecrada benzer bir video daha paylaşıldı.

DUDAĞINDAN ÖPTÜ, "GÜZEL Mİ?" DİYE DE SORDU

Görüntülerde bir kadının teyzesi olduğunu iddia ettiği bir çocuğu defalarca dudağından öptüğü görülüyor. Tepki çeken görüntülerin devamında kadının, çocuğa "Güzel mi?" diye sorması ise skandalı farklı bir boyuta taşıdı.

"ŞİMDİ BU TACİZ DEĞİL Mİ?"

Kısa sürede sosyal medyada elden ele dolaşan videonun altına "Şimdi bu taciz değil mi?", "Pedefoli değil mi bu?", "Ahlakın varsa normal değil" şeklinde yorumlar yapıldı. Bazı sosyal medya kullanıcılarını da emniyeti etiketleyerek kadın hakkında adli işlem yapılmasını istedi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

Teşkilatı mahsusa:

Bu kadının ilacı belli sabaha kadar …….

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