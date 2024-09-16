Üye Girişi
Haberler

Görüntüler bu kez Antalya'dan, kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler!

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da bir çift, güpe gündüz uygunsuz hareketlerde bulunurken kameralara yansıdı. Çevredeki vatandaşların tepkisini çeken çift, kimseye aldırış etmeden uygunsuz davranışlara devam etti.

Antalya'daki Muratpaşa ilçesinden genç bir çift, parkta uygunsuz hareketlerde bulunurken görüldü. Videodaki çiftin davranışları, cep telefonu kameralarına yansırken bölge sakinleri tepki gösterdi.

Antalya'nın ünlü Cam Piramit etkinlik alanında çekilen görüntüler, eleştirilerin hedefi oldu. Bu görüntüler, kısa bir süre önce yine Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan ve sokak ortasında cinsel ilişkiye giren çifti hatırlattı. Vatandaşların eleştirilerine maruz kalan çiftin videosu infial yaratmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

3-sayfa Antalya Güncel Yaşam

Bu mesaj kime? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak Narin Güran sözleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Narin Güran sözleri

 Kuzenine açıkça soruldu: Narin'in terliğini neden sakladın?

Kuzenine açıkça soruldu: Narin'in terliğini neden sakladın?

 Konya'da 2 yaşındaki bebek tarlada ölü bulundu

Türkiye Narin ve Sıla'ya ağlarken bir kahreden haber daha
Özel'den çarpıcı Bilal Erdoğan yorumu! 'Sahaya indiyse 2 sebebi vardır' deyip sıraladı

"Sahaya indiyse 2 sebebi vardır" deyip sıraladı
500

Yorumlar (21)

VATAN BOZKURTLAR:

Laik ve çağdaş heykelciler.

122
71
yanıtYanıtla
Köfteci Jardel:

Yeter. Umuma açık yerlerde bu şekilde davrananlara hiç indirimsiz 2 sene hapis cezası verilmeli.

178
4
yanıtYanıtla
vatandaş:

uyutun gitsin.

133
8
yanıtYanıtla
İzeddin Demir:

Bunların hayvanlardan farkları sadece dış görünüştür.

124
14
yanıtYanıtla
Loli gok:

Böyle haberleri Sürekli gündem yaparak.gözler alışacak.daha sonra normalleşmeye gidecek

62
4
yanıtYanıtla
ismail Yasin:

bunu videoya çekip yaymak ta ki sebep ...

38
23
yanıtYanıtla
Mustafa Kesap:

Her konuda bazı önlemlerin alınması elzem olmuştur, bu saatten sonra...

42
5
yanıtYanıtla
Martin Sikertel:

İyice cıvıttı millet, dur bakalım ne olacak sonumuz.

29
3
yanıtYanıtla
Zafer yılmaz :

onlar ahlaksız peki, bu videoyu çekenler ahlaklı ve üstüne haber servis edenler daha ahlaklı öyle mi. komediler diyarında yaşıyoruz. zekamız ileri gideceğine dahada geriye gidiyor her geçen gün.

26
5
yanıtYanıtla
Uğur SARIKAYA:

Kudurmuş

24
0
yanıtYanıtla
Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beni Satan Casus filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Beni Satan Casus filmi ne zaman, nerede çekildi? 17 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Oğlak, İkizler, Akrep burcu yorumu! 17 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? KYK yurt-time başvuruları (e-devlet ekranı): Yurt-time spor projesi nedir, ne işe yarar? CANLI maç izle! (GÜNÜN MAÇLARI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 16 Eylül günün maçları nereden izlenir? Aslı Hünel neden sinirlendi? Gelinim Mutfakta Rabia ve kaynanası arasında ne yaşandı? Galatasaray-Gaziantep maç hakemi kimdir? Süper Lig ertelenen Galatasaray maçı hakemi belli oldu mu? Galatasaray'da hangi oyuncular yok? Galatasaray-Gaziantep maçında Sallai, Osimhen ve Jakobs oynayacak mı? SÜPER LİG 6. HAFTA FİKSTÜRÜ | Süper Lig 6. Hafta maçları ne zaman? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hangi gün? 30 Ekim okullar tatil mi? 30 Ekim resmi tatil mi? 30 Ekim hangi güne denk geliyor?
title