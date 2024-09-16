Görüntüler bu kez Antalya'dan, kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler!

Antalya'daki Muratpaşa ilçesinden genç bir çift, parkta uygunsuz hareketlerde bulunurken görüldü. Videodaki çiftin davranışları, cep telefonu kameralarına yansırken bölge sakinleri tepki gösterdi.

Antalya'nın ünlü Cam Piramit etkinlik alanında çekilen görüntüler, eleştirilerin hedefi oldu. Bu görüntüler, kısa bir süre önce yine Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan ve sokak ortasında cinsel ilişkiye giren çifti hatırlattı. Vatandaşların eleştirilerine maruz kalan çiftin videosu infial yaratmıştı.