Bingöl Valiliği Solhan'daki asansör kazasında bir öğrencinin yaralandığını bildirdi

IHAAW153438-ASA/23-09-2026

- Bingöl Valiliği'nden asansör kazası açıklaması: "Adli ve idari inceleme başlatılmıştır"

(Fotoğraflı)

Muhammet Ali Çiftçi

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Solhan ilçesinde okul mutfağında kullanılan yük asansöründe meydana gelen ve bir öğrencinin yaralandığı kazayla ilgili Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli, ilgili kurumlar tarafından ise idari inceleme başlatılmıştır" denildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "23 Eylül 2026 tarihinde saat 12.45 sıralarında, Solhan ilçemizde bulunan Hüseyin Artunç Lisesi Pansiyonu yemekhanesinde yer alan asansörde meydana gelen talihsiz bir kaza sonucunda, bir öğrencimiz yaralanmıştır. Olayın ihbar edilmesinin ardından emniyet, sağlık ve itfaiye ekiplerimiz süratle bölgeye intikal etmiş; öğrencimize gerekli ilk müdahale olay yerinde gerçekleştirilmiştir. Kazada yaralanan 15 yaşındaki öğrencimiz, ilk olarak Solhan Devlet Hastanesine kaldırılmış, ardından ileri tetkik ve tedavisinin yapılabilmesi amacıyla Bingöl Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Öğrencimizin sağlık durumu ilgili kurumlarımız tarafından yakından takip edilmektedir. Yaşanan olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli, ilgili kurumlar tarafından ise idari inceleme başlatılmıştır" denildi.

(CK-Y)

23.09.2026 15: 36: 16 TSI

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı