Bingöl Valisi Çelik, Karlıova'daki Asfalt Çalışmalarını İnceledi

Bingöl Valisi Cahit Çelik, Karlıova'da devam eden BSK asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Bingöl Valisi Cahit Çelik, Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Aşağı Yağmurlu Grup Yolu'nda devam eden bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Cahit Çelik, Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak ve teknik ekipten asfalt çalışmalarının ilerleyişi hakkında bilgi aldı. Kırsal ulaşım ağının kalitesini artıracak yatırımın önemine dikkat çeken Vali Çelik, çalışmaların planlanan takvim içerisinde ve yüksek kalitede tamamlanması talimatını verdi.

Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Vali Çelik, "Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu ulaşım hakkı için ilimiz genelinde kollarımızı sıvadık. Kırsaldaki yaşam standardını yükseltmek adına yatırımlarımızı titizlikle sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı