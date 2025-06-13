Merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afad'dan yapılan açıklamaya göre, saat 16.20'de merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.09 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde şimdiye kadar olumsuz bir duruma rastlanmadığı kaydedildi. - BİNGÖL