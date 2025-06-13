Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan bilgilere göre, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 16.20'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 7.09 kilometre derinlikte gerçekleştiği ve şu ana kadar olumsuz bir durumun olmadığı bildirildi.
Merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afad'dan yapılan açıklamaya göre, saat 16.20'de merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.09 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde şimdiye kadar olumsuz bir duruma rastlanmadığı kaydedildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa