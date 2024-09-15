Bingöl'ün Genç İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesi Doğanca köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ilk müdahale ekiplerinin yanı sıra itfaiye, Özel İdare ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak daha fazla büyümeden söndürüldü. - BİNGÖL