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Bingöl Solhan'da alzaymır hastası 85 yaşındaki adamdan 4 gündür haber alınamıyor

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Bingöl Solhan'da alzaymır hastası 85 yaşındaki adamdan 4 gündür haber alınamıyor
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki alzaymır hastası adamdan 4 gündür haber alınamıyor. Evinden ayrıldıktan sonra dönmeyen adam için ailesi polise başvurdu; en son iki gün önce Bazman köyünde görüldüğü belirtildi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki alzaymır hastasında 4 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Solhan ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki C.P., evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Alzaymır hastası olduğu öğrenilen şahıstan haber alamayan ailesi, çevrede arama yaptı ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine aile, durumu polise bildirerek yardım istedi.

C.P.'nin en son iki gün önce Solhan ilçesine bağlı Bazman köyünde görüldüğü belirtildi. 4 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı adamın bulunması için vatandaşlardan duyarlı olmaları istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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