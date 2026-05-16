Haberler

Bingöl merkezli organize suç örgütü operasyonunda 18 tutuklama

Bingöl merkezli organize suç örgütü operasyonunda 18 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda organize suç örgütüne yönelik 30 şüpheli gözaltına alındı, toplam tutuklu sayısı 18'e yükseldi. Örgütün silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı, gençleri kaçırarak suça sürüklediği belirlendi.

Bingöl merkezli 4 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alınırken, toplam tutuklu sayısı 18'e ulaştı.

Bingöl Genç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul, Bingöl ve Genç ilçesinde faaliyet gösteren organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda örgütün silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı, Genç ilçesinden ağına düşürdüğü gençleri İstanbul'a götürerek uyuşturucu satışında kullandığı tespit edildi. Ayrıca örgüt üyelerinin, emirleri yerine getirmeyen şahısları kaçırarak hürriyetlerinden yoksun bıraktıkları, nitelikli cinsel saldırıda bulundukları ve suçtan elde edilen gelirleri paravan iş yerleri üzerinden akladıkları belirlendi.

13 Eylül 2025 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda; 3 adet AK-47 tüfeği, 5 adet AK-47 şarjörü, 1 adet seyyar dipçik, 166 adet fişek, 3 adet tabanca ve şarjör, 185 adet tabanca fişeği, 2 adet balistik yelek, 1 kilo 979 gram kokain, çeşitli miktarlarda esrar ve skunk maddesi ile sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonların önceki aşamalarında 11 şüpheli tutuklandı.

Örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen toplam 38 şüphelinin yakalanmasına yönelik Bingöl merkezli 4 ilde 12 Mayıs 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 şüpheli serbest bırakılırken, 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı, 7 şüpheli ise tutuklandı.

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan 11 kişiyle birlikte toplam tutuklu sayısının 18'e yükseldiği bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı

Türkiye aleyhine çalışan uluslararası ajan ağı çökertildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor

Erdoğan yeni aşamayı bizzat ilan etti! MİT artık devrede
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir

Erdoğan'a CHP'den geçişler soruldu, verdiği cevap çok konuşulur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Detayları Bakan Kurum açıkladı! Binalarda yeni dönem başlıyor

Binalarda yeni dönem başlıyor
Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi
Salon kahkahalara boğuldu! Aziz Yıldırım'dan dernek başkanına şaka

Fazla konuşan dernek başkanına tek cümle etti, ortalık yıkıldı

Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara 10 milyon liralık altın kaptırdılar

86 ve 79 yaşındaki çiftin tüm serveti tek telefonla gitti
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı

Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı

Dev maç öncesi yıldız isme yapılan teklife bakın: Kaleyi gole kapatırsan...

Yıldız isme yaptığı ahlaksız teklife bakın: Benimle...
ABD basını deşifre etti: Saldırı tarihi belli oldu, İran’a kara operasyonu masada

"2 günde yok ederiz” tehdidi sonrası savaş planı deşifre oldu