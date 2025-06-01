Bingöl Kiğı'da 4,4 Büyüklüğünde Deprem
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, saat 12.26'da 7 kilometre derinlikte gerçekleşti ve olumsuz bir durum bildirilmedi.
Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afad'dan yapılan açıklamaya göre, saat 12.26'da merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde şimdiye kadar olumsuz bir duruma rastlanmadığı kaydedildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa