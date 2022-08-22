Bingöl haberleri! Motosikletiyle duvara çarpan genç sürücü yaşamını yitirdi 3. Sayfa Haberleri Bingöl haberleri... Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bir evin duvarına çarpan 24 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bir evin duvarına çarpan 24 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza; Sarılar Mahallesi Hüseyin Efendi Caddesi yakınında meydana geldi. Manavgat Şelalesi istikametine seyir halindeki İsa Ertunç'un kullandığı 07 AUU 737 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan evin duvarına çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerin gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Ertunç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ertunç'un cenazesi morga kaldırıldı. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Manavgat Sarılar Antalya 3. Sayfa Haberler

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