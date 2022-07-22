Genç kızı taciz edip öldüresiye döven şahsın ifadesi ortaya çıktı: Ne yaptığımı bilmeden saldırdım - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Genç kızı taciz edip öldüresiye döven şahsın ifadesi ortaya çıktı: Ne yaptığımı bilmeden saldırdım

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sözlü tacizde bulunduğu Ş.Ö.'yü sığındığı tekel bayisinde öldüresiye döven Talip Altındal'ın düzenli bir işinin olmadığı, kasten yaralama suçundan 3 kaydının olduğu belirlendi. 4 çocuk babası Altındal ilk ifadesinde, önce genç kızın kendisine vurduğunu öne sürerek, ne yaptığını bilmeden saldırdığını söyledi.

İstanbul'dan ailesiyle birlikte tatil için Sakarya'ya gelen Ş.Ö., eve dönerken iddiaya göre otomobiliyle yanına yaklaşan Talip Altındal tarafından sözlü tacize uğradı. Talip Altındal'a sözlü karşılık veren genç kız, tacizin devam etmesiyle cep telefonunu çıkararak Altındal'ın kullandığı otomobilin fotoğrafını çekti.

GENÇ KIZI SIĞINDIĞI BÜFEDE DEFALARCA YUMRUKLADI

Genç kızın kendisini polise şikayet edeceğini söylemesi üzerine Altındal, otomobiliyle Ş.Ö.'yü ezmeye çalıştı. Ş.Ö. bir tekel bayisine sığındı. Büfeye giren Talip Altındal, Ş.Ö.'ye saldırarak tekme tokat dövdü. Talip Altındal'ın saldırısından kaçmaya çalışan Ş.Ö., depo olarak kullanılan alanda da dehşeti yaşadı. Altındal bu sırada, "Bu telefonla mı beni çekip şikayet edeceksin" diyerek genç kızın telefonunu kırdı.

Genç kızı öldüresiye döven şahsın ifadesi ortaya çıktı: Ne yaptığımı bilmeden saldırdım

SİLAHIYLA VATANDAŞLARA TEHDİTLER SAVURDU

Ş.Ö. son anda boşluktan yararlanarak kendini caddeye attı, bir kadının otomobiline sığındı. Tekel bayisinden çıkarak otomobiline yönelen Talip Altındal eline aldığı silahla, iddiaya göre caddede bulunanları tehdit etti. Otomobiline sığındığı kadın tarafından polis merkezine götürülen Ş.Ö, şüpheliden şikayetçi oldu.

Genç kızı öldüresiye döven şahsın ifadesi ortaya çıktı: Ne yaptığımı bilmeden saldırdım

EVLİ VE 4 ÇOCUK BABASI

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kısa sürede Talip Altındal'ı yakalayarak gözaltına aldı. Evli ve 4 çocuk babası olan Talip Altındal'ın fındık bahçesi olduğu, düzenli bir işinin bulunmadığı belirlendi.

Genç kızı öldüresiye döven şahsın ifadesi ortaya çıktı: Ne yaptığımı bilmeden saldırdım

GENÇ KIZI SUÇLADI

Kasten yaralama suçundan 3 sabıka kaydının bulunduğu tespit edilen Talip Altındal, ilk ifadesinde, aracında bulunduğu sırada Ş.Ö.'nün gelip kendisine vurduğunu ileri sürerek, kendisinin ise ne yaptığını bilmeden saldırdığını söyledi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Altındal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Genç kızı öldüresiye döven şahsın ifadesi ortaya çıktı: Ne yaptığımı bilmeden saldırdım

Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak - 3. Sayfa

İstanbul Tekel 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title