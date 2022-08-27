Bingöl haber: Genç kız çatıdaki eyleminden köpeklerine kavuşunca vazgeçti

Genç kız çatıdaki eyleminden köpeklerine kavuşunca vazgeçti

2 yavru köpeği elinden alınan genç kız 4 katlı binanın çatısında intihar girişiminde bulundu

Vatandaşlar intihar girişimini film izler gibi izledi

ANTALYA - Antalya'da elinden alınan 2 yavru köpeğinin ardından bunalıma giren genç kız çıktığı çatıda intihar girişiminde bulundu. Köpekleri getirilen kız, 1.5 saatin ardından eyleminden vazgeçti.

Olay, saat 18.30 sırasında Kepez İlçesi Yeni Emek Mahallesi, Ceyhan Caddesi üzerindeki 4 katlı bir binada yaşandı. 32 yaşındaki E.Ç., uzun süredir baktığı iki yavru köpeğin kendisinden alınması üzerine bunalıma girdi. 4 katlı binanın çatısına çıkan genç kız köpeklerinin geri getirilmesini istedi. E.Ç.'yi çatıda görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çatının uç noktasında duran ve ayaklarını sarkıtan E.Ç.'nin eyleminden vazgeçmemesi üzerine itfaiye ekipleri şişme yatak açtı. Polisler ise yanına yaklaşmadığı genç kızı karşı binadan konuşarak ikna etmeye çalıştı. Meraklı kalabalık ise o anları hem izledi hem de cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Caddenin bir tarafı ise güvenlik şeridiyle araç geçişine kapatıldı. Bunun ardından kalabalık refüje oturup bu kez oradan izlemeye devam etti. Yaklaşık 1.5 saat çatıda kalan E.Ç., eyleminden vazgeçmek için köpeklerinin getirilmesini istedi. 2 yavru köpeğin çatıya getirilmesinin ardından eylemine son veren E.Ç, polis ekiplerince çatıdan indirildi. Meraklı kalabalık ise genç kızın kurtarılmasını alkışlarla kutladı.

Kısa süreli baygınlık geçiren E.Ç., hasta taşıma brandası ile ambulansa alındı. Hastaneye kaldırılan E.Ç'.nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.