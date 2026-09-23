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Bingöl Güveçli köyündeki otluk alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü

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Bingöl Güveçli köyündeki otluk alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü
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Bingöl merkeze bağlı Güveçli köyündeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların desteğiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, inceleme başlatıldı.

Bingöl'de otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Güveçli köyündeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlarında da destek verdiği çalışmada yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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