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Solhan'da zincirleme kaza: Can kaybı yok

Solhan'da zincirleme kaza: Can kaybı yok
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Bingöl’ün Solhan ilçesinde otomobil, traktör ve 2 minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde otomobil, traktör ve 2 minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Solhan ilçesi Mehmet Türkseven Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meydana gelen zincirleme kazada 1 otomobil, 2 minibüs ve 1 traktör çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye emniyet ekipleri sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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