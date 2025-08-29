Bingöl'de Yaşlı Adam Araç Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Bingöl'de yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaşlı adam, aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Bingöl- Karlıova yolu Toklular köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir araç yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 82 yaşındaki Hasan Çalış'a çarptı. Haber verilmesi üzerin olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BİNGÖL