Bingöl'de Yasa Dışı Kenevir Ekimiyle Mücadele: 8 Bin 332 Kök Ele Geçirildi

Bingöl'de jandarma ekipleri, Genç ilçe mülki sınırları içinde gerçekleştirilen operasyonla toplam 8 bin 332 kök kenevir bitkisini ele geçirdi. Adli işlemler başlatıldı.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 8 farklı noktada toplam 8 bin 332 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Genç ilçe mülki sınırları içerisinde uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 8 farklı noktada toplam 8 bin 332 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
