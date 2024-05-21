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Bingöl'de Yabani Ot Toplamak İçin Giden Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Bulundu

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Ahmet B.'nin yabani ot toplamak için gittiği bölgede cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Ahmet B.'nin yabani ot toplamak için gittiği bölgede cansız bedeni bulundu.

Alınan bilgilere göre olay, Karlıova'nın Kaynarpınar köyü kırsalında meydana geldi. Köyde ikamet eden 65 yaşındaki Ahmet B., sabah saatlerinde yabani ot toplamak ve yürüyüş yapmak için dağlık alana gitti. Kendisinden haber alamayan yakınları durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Ailesinin ve ekiplerin yapmış olduğu arama çalışmaları sonucunda akşam saatlerinde, yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı. Ahmet B.'nin kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bingöl Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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