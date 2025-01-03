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Bingöl'de Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonu

Bingöl'de Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonu
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Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2-3 Ocak tarihlerinde yapılan denetimlerde; 3 tabanca, 5 şarjör, 29 adet fişek, 1 pala, 1 kesici alet ve 2,64 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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