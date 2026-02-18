Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Bingöl'de polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin gençleri ve geleceği koruma azmiyle kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı