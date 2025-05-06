Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Tutuklama
Bingöl'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kiloya yakın metamfetamin ile esrar ve kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı, 23 kişi hakkında işlem yapıldı.
Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 993,49 gram metamfetamin, 37,72 gram esrar ve 0,20 gram kokain ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narko timlerinin titiz çalışmaları neticesinde, 1 kilo 993,49 gram metamfetamin, 37,72 gram esrar ve 0,20 gram kokain ele geçirildi Olaya ilişkin 7 şüpheli tutuklanırken 23 şüpheli hakkında, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçundan işlem başlatıldı. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa