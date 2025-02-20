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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
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Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı. Operasyonda toplam 1 kilo 611 gram esrar ve 15 bin 545 Türk lirası ele geçirildi.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda satışa hazır 4 paket halinde toplam 1 kilo 611 gram esrar maddesi, 15 bin 545 Türk lirası ve 200 dolar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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