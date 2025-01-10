Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 3.24 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde polis ekipleri tarafından üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen bir kişi gözaltına alındı.

Bingöl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne Genç Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede şüpheli bir araç durdurularak arama yapıldı. Aramada şahıs üzerinde 3.24 gram metamfetamin ve 9 adet 9.19 mm çapında fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi. - BİNGÖL