Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 807,91 gram metamfetamin, 4 adet captagon hap ve 1,52 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi.
Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 807,91 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 147 kapsül içerisinde 1 kilo 807,91 gram metamfetamin, 4 adet captagon olduğu değerlendirilen uyuşturucu hap ile 1,52 gram eroin ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.