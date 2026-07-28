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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 807,91 gram metamfetamin, 4 adet captagon hap ve 1,52 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi.

Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 807,91 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 147 kapsül içerisinde 1 kilo 807,91 gram metamfetamin, 4 adet captagon olduğu değerlendirilen uyuşturucu hap ile 1,52 gram eroin ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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