Bingöl'de uyuşturucuyla mücadele: 2 şüpheli tutuklandı
Bingöl'de narkotik ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yakalanan 2 şüpheli, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bingöl'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı