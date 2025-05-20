Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Hakkında İşlem Başlatıldı
Bingöl'de Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda toplam 3.36 gram esrar ele geçirildi ve 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, 4 parça halinde toplam 2.37 gram toz esrar ve tek parça halinde 0.99 gram esrar ele geçirildi. Uygulamada 2 kişi hakkında adli işlemlere başlandı. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa