Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Hakkında İşlem Başlatıldı

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Hakkında İşlem Başlatıldı
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Bingöl'de Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda toplam 3.36 gram esrar ele geçirildi ve 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, 4 parça halinde toplam 2.37 gram toz esrar ve tek parça halinde 0.99 gram esrar ele geçirildi. Uygulamada 2 kişi hakkında adli işlemlere başlandı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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