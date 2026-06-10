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Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklandı. Operasyonda 5,81 gram esrar ve 15 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 5,81 gram esrar maddesi ile 15 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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