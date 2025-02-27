Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Bingöl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 9 fişek halinde metamfetamin, kokain ve esrar ele geçirildi. Bir kişi tutuklandı.
Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Mirzan Mahallesi'nde bulunan bir ikamete operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 9 fişek halinde 4.25 gram metamfetamin, 1 fişek halinde 0.75 gram kokain, 1 adet içime hazır 1.55 gram esrar, 1 adet uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 400 lira ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan bir kişi, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL