Bingöl'de trafik kazası: 6 yaralı

Güncelleme:
Bingöl'de Tugay Kavşağı mevkiinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bingöl'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Tugay Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen 2 araç kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler, soğuk ve olumsuz hava koşullarında yaralı vatandaşların ıslanmaması ve üşümemesi için büyük bir çaba sarf etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

