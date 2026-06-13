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Tarlada çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Tarlada çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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Bingöl'ün Genç ilçesinde tarlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Meşedalı köyünde tarlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Genç ilçesine bağlı Meşedalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle tarlada yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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